Il QS in prima pagina: "Deriva Milan"

Anche il QS-La Nazione, in prima pagina, si sofferma sul momentaccio dei rossoneri, incapaci di vincere e segnare contro un Frosinone (penultimo in classifica) tutt’altro che irresistibile ma comunque in grado di impensierire Donnarumma in più occasioni. "Deriva Milan", titola di spalla il Quotidiano Sportivo, che poi riporta una precisa dichiarazione rilasciata dal tecnico Gennaro Gattuso a fine partita: “Rino ammette: ‘Colpa mia’". Ora la posizione dell’allenatore milanista è sempre più in bilico.