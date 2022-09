Il QS in prima pagina: "È un Milan da Gran Premio"

MilanNews.it

"È un Milan da Gran Premio", questo il titolo in prima pagina che l'edizione odierna del QS dedica al club rossonero impegnato questa sera a Marassi contro la Sampdoria, nel match valevole per la sesta giornata di campionato. Il titolo è un chiaro riferimento al Gran Premio di Monza che si terrà proprio questo weekend e di cui ieri Olivier Giroud è stato ospite con la sua famiglia, nel giorno delle prove libere. Il bomber francese ha visitato il box della scuderia Alpine, del pilota suo connazionale Esteban Ocon. Il numero 9 questa sera dovrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio a Divock Origi che per la prima volta giocherà da titolare con la maglia del Milan.