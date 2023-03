Il Qs in prima pagina: "I guai di Pioli. Il Milan non punge senza Leao o Giroud"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Qs, edizione Lombardia, ha parlato del Milan nel taglio basso della sua prima pagina odierna e ha sottolineato cosa stia mancando ai rossoneri in questo momento: "I guai di Pioli. Il Milan non punge senza Leao o Giroud". Con il portoghese fuori i rossoneri hanno un rendimento di molto inferiore e Giroud senza valide alternative non riesce a mantenersi costante a quasi 37 anni. Proprio il tema delle alternative è quello centrale in questo senso.