Il QS in prima pagina: "Ibra verso il ritorno"

Il QS in edicola stamane, in prima pagina, conferma le voci di mercato che continuano ad accostano (sempre con maggiore insistenza) Ibrahimovic al club di via Aldo Rossi. "Ibra verso il ritorno", titola in taglio alto il Quotidiano Sportivo, che, oltre a riportare una precisa dichiarazione dello svedese ("Il Milan mi interessa"), aggiunge: "Futuro rossonero, c’è l’accordo per riportare Zlatan: ma prima si attende il verdetto Uefa". Brutte notizie, invece, sul fronte Gonzalo Higuain: "Niente sconto", scrive il QS.