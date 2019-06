Il QS in prima pagina: "Il Milan aspetta Giampaolo. Casting per il ds: dopo il no di Tare adesso in pole c'è Massara"

L'edizione odierna del Quotidiano Sportivo dedica spazio in prima pagina anche al Milan: "Il Milan aspetta Giampaolo. Casting per il ds: dopo il no di Tare adesso in pole c'è Massara". In attesa di annunciare Giampaolo come nuovo allenatore, i rossoneri stanno per nominare anche il nuovo direttore sportivo, con l'ex Roma Massara che è in pole dopo il no di Tare che ha deciso di restare alla Lazio.