L’edizione odierna del QS dedica l’apertura al club milanista. "Il Milan di Paolo", titola in prima pagina il Quotidiano Sportivo, che poi aggiunge: "Maldini pronto a firmare da nuovo direttore tecnico: "Sensazioni positive". Da Giampaolo per la panchina agli acquisti mirati, la leggenda rossonera sa già come risollevare il Diavolo”.