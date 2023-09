Il QS in prima pagina: "Inter e Milan, da domani è già tempo di Champions"

Il QS questa mattina nella sua prima pagina, sottolinea come la Champions League sia agli sgoccioli. Il titolo in taglio laterale recita: "Inter e Milan, da domani è già tempo di Champions". I rossoneri, nello specifico, scenderanno in campo per primi domani alle 18.45, presso lo stadio San Siro, e sfideranno il Newcastle di Tonali. Domani in campo anche la Lazio (ore 21) in casa contro l'Atletico Madrid. Mercoledì invece tocca all'Inter (ore 21) in casa della Real Sociedad e al Napoli (ore 21) in casa del Braga.