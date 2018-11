Il QS in prima pagina: "Maldini inibito: voleva solo difendere il figlio"

C’è spazio anche per il Milan sulla prima pagina dell’edizione odierna del QS, che però non si sofferma sull’impegno in Europa League di questa sera contro il Betis Siviglia. "Maldini inibito: voleva solo difendere il figlio", titola il Quotidiano Sportivo, che pone l’accento sui fatti accaduti al termine della sfida del campionato Primavera tra Milan e Chievo andata in scena lo scorso venerdì a Varese. Oltre all’inibizione fino al 15 novembre per Maldini, il Giudice Sportivo ha inflitto anche tre giornate di squalifica ad Andrea Conti.