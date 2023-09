Il QS in prima pagina: "Milan-Maignan fino al 2028. Serve accelerare"

Mike Maignan è probabilmente tra i primi portieri migliori del mondo e ha un contratto che gli scade con il Milan nel 2026. Il QS questa mattina in edicola ha proposto un titolo in prima pagina inerente al portiere francese rossonero. Così recita: "Milan-Maignan fino al 2028.

Serve accelerare". Dopo aver blindato giocatori come Leao e Theo (ma non solo) i rossoneri dovranno anche mettere il lucchetto a Mike Maignan, come lo stesso portiere fa con la porta rossonera da tre stagioni. I top club europei sono già prontissimi ad assaltare via Aldo Rossi: uno su tutti il PSG, ex squadra di Mike in cui lo stesso giocatore ha dichiarato che potrebbe tornare in futuro.