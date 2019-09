C’è spazio anche per il Milan sulla prima pagina dell’edizione odierna del QS, che si sofferma sulla posizione dell’allenatore milanista. "Scatta l’allerta Max per Giampaolo", titola il Quotidiano Sportivo con tanto di foto di Allegri. "Tecnico in bilico - si legge - domani la Fiorentina". Il tecnico rossonero, dunque, si gioca tutto nella sfida contro i viola, in programma domani sera a San Siro.