L’edizione odierna del QS dedica ampio spazio in prima pagina alle due milanesi, entrambe in campo oggi pomeriggio. "Un lungo derby da Scudetto", titola il Quotidiano Sportivo, che poi aggiunge: "Milan a La Spezia, Inter con l’Atalanta per un posto in vetta". I rossoneri di Pioli inaugureranno la sesta giornata di campionato alle 15, poi toccherà alla squadra di Simone Inzaghi.