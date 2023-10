Il QS in prima pagina: "Un sorpasso del Diavolo. Pulisic porta Pioli in vetta"

vedi letture

"Un sorpasso del Diavolo. Pulisic porta Pioli in vetta", titola così l'edizione odierna del QS in prima pagina. Con il successo del Milan targato Pulisic, i rossoneri possono esultare per il primo posto in classifica per le prossime due settimane, superando l'Inter che ha pareggiato a San Siro contro il Bologna.