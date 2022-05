Il QS in prima pagina: "Uno scudetto da 100 milioni"

MilanNews.it

La lotta per lo scudetto prende la scena nei quotidiani odierni. Anche il QS in prima pagina ne parla e sottolinea il valore che può portare alla vincita del titolo nazionale. Nel titolo si legge: "Uno scudetto da 100 milioni". E poi nell'occhiello: "Tanto vale il titolo in palio negli ultimi 180 minuti tra Milan e Inter". Una vittoria che si deciderà veramente al photofinish con i rossoneri domani impegnati in casa alle 18 contro l'Atalanta e l'Inter che scnederà in campo a Cagliari alle 20.45.