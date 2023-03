Il QS in taglio basso: "Conti, mercato e stadio: i nodi di Milan e Inter"

MilanNews.it

Il QS di questa mattina in prima pagina, in taglio basso, si concentra sui progetti di Milan e Inter che hanno le stesse tematiche di fondo ma da affrontare in modo diverso. Il quotidiano titola così: "Conti, mercato e stadio: i nodi di Milan e Inter". La questione principale è quella di un occhio ai bilanci: quelli del Milan veleggiano sempre più verso numeri positivi. Ma si dovrà iniziare anche a buttare giù una strategia per il mercato estivo e continuare nel progetto per lo stadio (qualunque sarà) per cercare finalmente di arrivare a una soluzione definitiva e percorribile.