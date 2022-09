Il QS recita così: "Milan stanco, Pioli adesso pensa al turnover"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il QS di questa mattina mette la lente di ingrandimento sulle scelte di formazione che Stefano Pioli adotterà in vista della sfida di sabato sera contro la Sampdoria. Il titolo recita: "Milan stanco, Pioli adesso pensa al turnover". L'allenatore del Milan dopo la trasferta di Salisburgo che ha messo in evidenza alcuni limiti fisici specialmente dei giocatori che hanno giocato di più, è pronto a ricambiare gli uomini dell'undici titolare in vista della partita di Genova. Uno che molto probabilmente non troverà riposo sarà Rafael Leao, leader tecnico di questa squadra, decisivo anche in Austria con un assist e un palo all'interno di una gara più difficile del solito.