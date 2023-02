Il QS recita in prima pagina: "L'ora di Maignan. Il Milan ritrova il suo portiere"

MilanNews.it

Anche il QS questa mattina titola in prima pagina su Maignan, il cui ritorno è chiaramente la notizia di maggior rilevanza in casa Milan. Così recita il quotidiano in taglio basso: "L'ora di Maignan. Il Milan ritrova il suo portiere". Pioli riabbraccia il suo portiere che, insieme ad Alessando Florenzi, si sta allenando con il gruppo. Entrambi potrebbero rientrare nella lista dei convocati già domenica sera contro l'Atalanta. E Ibra "scalpita" per tornare a giocare.