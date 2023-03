Il Qs recita: "Milan, è ora di dare la scossa alle punte"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

"Milan, è ora di dare la scossa alle punte", questo il titolo del Qs di questa mattina dedicato alla squadra rossonera. Olivier Giroud sta facendo gli straordinari da inizio stagione e le alternative non si stanno comportando come dovrebbero: i numeri di Origi e Rebic sono deludenti ed è necessario che le cosi cambino da qui alla fine del campionato. Tutto ricade sulle spalle di Giroud e Leao che, però, non possono togliere sempre le castagne dal fuoco. E non può farlo neanche Zlatan Ibrahimovic che, al momento, sembra più un plus.