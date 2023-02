Il QS recita: "Tattica, cuore e capacità: Pioli ha ridato linfa al Milan. E in Brianza sarà test-verità"

MilanNews.it

Il QS questa mattina, alla vigilia della trasferta di Monza, scrive così: "Tattica, cuore e capacità: Pioli ha ridato linfa al Milan. E in Brianza sarà test-verità". L'allenatore rossonero è stato capace, attraverso un cambio tattico, di ricompattare e di ritrovare uno spirito che si era sopito nel gruppo rossonero che ora sembra più motivato anche grazie al boost dato dalla vittoria in Champions League. Adesso contro il Monza, domani, sarà una partita verità: la squadra di Palladino è l'unica italiana imbattuta in questo 2023 e per questo una delle formazioni più in forma dell'intero campionato. Una prestazione che dirà molto sullo stato di guarigione rossonero.