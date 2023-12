Il QS scrive: "Il nuovo Milan pesca in panchina. Pioli ha trovato le sue alternative"

Domani Milan-Monza all'orario di pranzo con i rossoneri che devono dare continuità al risultato ottenuto in casa del Newcastle in Champions League e ritrovare subito la vittoria in Serie A dopo il passo falso di Bergamo. Per Pioli c'è la sicurezza di avere delle armi in più che fino a questo momento non avevano brillato. Il QS titola: "Il nuovo Milan pesca in panchina. Pioli ha trovato le sue alternative".

Luka Jovic è in grande forma: dopo i buoni segnali con la Fiorentina, partita ancora in chiaroscuro, ha segnato sia contro Frosinone che contro l'Atalanta, entrando bene in Champions contro Dortmund e Newcastle. Samuel Chukwueze ha trovato due gol nelle ultime due europee ed è atteso ancora allo squillo in campionato. Noah Okafor è tornato con un assist dal suo infortunio, ora anche lui cerca continuità.