Il QS su Milan e Inter: "Pioli e Inzaghi: il duello infinito pieno di trappole"

Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così su Milan e Inter: "Pioli e Inzaghi: il duello infinito pieno di trappole". Dopo otto giornate, i rossoneri sono primi in classifica con due punti di vantaggio sui nerazzurri. Le due squadre si giocheranno con ogni probabilità lo scudetto fino all'ultima giornata, ma dovranno stare attente perchè in Serie A non mancano le trappole e non esistono partite facili.