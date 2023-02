Il QS su Tonali: "Giovane, tenace e instancabile. Pronto a trascinare il Diavolo verso la risalita"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Nella sua edizione di questa mattina il QS edizione Lombardia ha dedicato un lungo pezzo a Sandro Tonali, uno dei leader dello spogliatoio rossonero da cui il Milan sta cercando di ripartire. Il titolo recita: "Giovane, tenace e instancabile. Tonali è pronto a trascinare il Diavolo verso la risalita". Il numero 8 rossonero è uno dei calciatori più amati e uno di quelli che ci mette più passione in campo, anche per il ruolo che ricopre. Anche martedì è rimasto in campo qualche minuto in più nonostante una botta alla caviglia subita nell'intervento killer di Cristian Romero, per fortuna solo una botta e niente di più. Ai rossoneri serve il miglior Sandro Tonali.