Il QS sul Milan: "Il Diavolo dei ragazzi va veloce. Tris a Empoli"

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina sul Milan che ieri vinto 3-0 in casa dell'Empoli: "Il Diavolo dei ragazzi va veloce. Tris a Empoli". Terza vittoria di fila tra campionato e Coppa Italia per il Diavolo che ora è atteso da due gare contro due avversari più complicati, vale a dire l'Atalanta nei quarti di Coppa Italia e la Roma nella prima giornata del girone di ritorno di Serie A.

Anche ieri Stefano Pioli ha ricevuto ottime risposte da alcuni giovani della Primavera che sono stati aggregati in prima squadra vista l'emergenza infortuni: Alex Jimenez ha confermato anche ieri la sua grande personalità e intraprendenza, mentre nel finale Chaka Traoré, dopo la rete al Cagliari in Coppa Italia, ha chiuso il match con il suo primo gol in Serie A su assist di Pulisic.