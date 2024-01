Il QS sul Milan: "Leao a caccia del gol perduto. Jovic e Okafor vogliono spazio"

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina sul Milan: "Leao a caccia del gol perduto. Jovic e Okafor vogliono spazio". Il portoghese non segna in Serie A da Milan-Verona dello scorso 23 settembre e spera di sbloccarsi finalmente domani sera a San Siro contro il Bologna. In attacco ci sarà ancora lui titolare, così come Olivier Giroud, nonostante alle loro spalle sia Jovic che Okafor spingono per avere più spazio in campo.

Il serbo e lo svizzero sono stati decisivi nell'ultima partita di campionato, vinta 3-2 in rimonta dal Diavolo in casa dell'Udinese. Entrambi sono andati in gol dopo essere entrati in campo nella ripresa.