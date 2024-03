Il QS sul Milan: "Pioli cambia con il Verona. Secondo posto da blindare"

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina sul Milan: "Pioli cambia con il Verona. Secondo posto da blindare". Per la sfida di oggi pomeriggio in casa dell'Hellas, il tecnico rossonero farà qualche cambio nella formazione iniziale rispetto all'ultima partita di Europa League contro lo Slavia Praga di giovedì sera. Buone notizie da Maignan, tornato dalla Repubblica Ceca con un contusione al ginocchio: il francese ha recuperato e sarà regolarmente titolare tra i pali della porta milanista. Dopo il sorpasso alla Juventus di una settimana fa, il Milan vuole arrivare alla sosta per le nazionali davanti ai bianconeri che oggi alle 12.30 saranno impegnati contro il Genoa.

DOVE VEDERE HELLAS VERONA-MILAN

Data: domenica 17 marzo 2024

Ore: 15.00

Stadio: Stadio Bentegodi, Verona

TV: DAZN, zona DAZN

Web: MilanNews.it