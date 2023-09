Il QS sul Milan: "Pioli già al lavoro per il derby senza i nazionali"

Il Quotidiano Sportivo titola così stamattina sul Milan: "Pioli già al lavoro per il derby senza i nazionali". Dopo il successo in casa della Roma di venerdì, il tecnico rossonero ha concesso tre giorni di riposo ai suoi giocatori che torneranno ad allenarsi nella giornata di domani. All'appello mancheranno i 15 nazionali che rientreranno a Milanello solo a pochi giorni dal derby contro l'Inter in programma sabato 16 settembre alle 18 a San Siro.