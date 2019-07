Il QS sul Milan: "Suso prova da trequartista, ma c'è il pressing Roma"

All'interno dell'edizione odierna del QS si parla anche di Milan e del futuro di Suso, che appare ancora in bilico. Giampaolo è soddisfatto del lavoro svolto da Suso in questi primi giorni a Milanello, anche sul giocatore resta sempre il pressing della Roma: "Sta lavorando da trequartista molto bene", ha ammesso il tecnico rossonero: "Mi ha dato grande disponibilità, parliamo di un giocatore forte nell'uno contro uno e nelle letture". Ma come spiega il Quotidiano Sportivo, anche venerdì l'agente dell'ex Genoa, Alessandro Lucci, è stato a Casa Milan per parlare proprio del futuro del suo assistito, che la società milanista non ha alcuna intenzione di svendere. La richiesta è di9 40 milioni di euro. Roma avvisata.