Fonte: tuttomercatoweb.com

"Fatal Roma, il Napoli a + 7". Così apre in prima pagina l'edizione odierna di QS. Il Milan, in vantaggio per 2-0, si fa raggiungere al 93' da Abraham. Rossoneri agganciati dalla Juve e a -7 dal Napoli, vittorioso a Genova contro la Sampdoria.