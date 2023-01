Il QS sulla svolta tecnologica: "Il fuorigioco semiautomatico in Supercoppa"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il QS oggi in edicola ha dedicato un pezzo alla nuova innovazione tecnologica a cui il calcio italiano si accoderà dopo gli esperimenti in Champions League e nel Mondiale: "Il fuorigioco semiautomatico in Supercoppa". Il SAOT (Semi-Automatic Offside Technology) debutterà il prossimo 18 gennaio a Riad in occasione della Supercoppa Italiana tra Milan e Inter, con la speranza poi di essere utilizzato a macchia d'olio per tutto il campionato italiano che sta facendo le prove già da diverso tempo come ha sottolineato ieri il designatore Gianluca Rocchi.