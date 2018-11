Il QS titola: "Brambati: Higuain stanco del Milan. Il fratello: Falsità"

C’è spazio anche per le vicende rossonere sulla prima pagina dell’edizione odierna del QS, che si sofferma sul botta e risposta tra l’opinionista Brambati e il fratello di Higuain. "È stanco del Milan", ha dichiarato l’ex calciatore dagli studi del Processo di Biscardi. "Falsità", ha replicato sui social il fratello del Pipita. Nel frattempo, il centravanti argentino si allena a Milanello in attesa di sapere se la squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo per l’espulsione rimediata nel big match Milan-Juve sarà ridotta a una sola giornata.