Il QS titola così: "A Leao serve la scossa. Sotto rete non punge più"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

L'edizione questa mattina in edicola del QS parla di Rafael Leao e dei suoi problemi con la porta avversaria. Il quotidiano titola così: "A Leao serve la scossa. Sotto rete non punge più". L'ultima rete del portoghese risale a un mese e mezzo fa, quando lanciò la rimonta (solo parzialmente completata) contro il Lecce. Da quel momento un periodo negativo, come tutta la squadra, e poi ultimamente un innalzamento del livello delle prestazioni ma a cui manca sempre qualcosa. E sabato non ci sarà per squalifica.