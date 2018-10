Il QS titola: "Derby rischiatutto: Spalletti e Gattuso cercano la svolta"

Il QS in edicola stamane pone l’accento sulla stracittadina in programma a San Siro alla ripresa del campionato, ponendo l’accento sul confronto in panchina tra i due allenatori: "Derby rischiatutto: Spalletti e Gattuso cercano la svolta", titola il Quotidiano Sportivo, che aggiunge: "Domenica sera il clou con Inter-Milan. Cutrone rinnova, suggestione Bolt per il Diavolo". Sarà una gara importantissima, dunque, per le due milanesi.