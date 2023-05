Il QS titola: "Euroderby, carica Lautaro. Leao in dubbio fino all'ultimo"

"Euroderby, carica Lautaro. Leao in dubbio fino all'ultimo": titola così stamattina il Quotidiano Sportivo in vista del match di mercoledì tra Milan e Inter. In casa rossonera c'è apprensione per le condizioni dell'attaccante portoghese che contro la Lazio ha riportato un'elongazione all'adduttore ed è in forte dubbio per la sfida in programma tra due giorni, mentre a guidare i nerazzurri sarà ancora una volta l'argentino.