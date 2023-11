Il QS titola: "Fischi per un Milan a pezzi. Pioli perde Theo e partita"

vedi letture

Il QS questa mattina nel commentare la gara persa dal Milan contro l'Udinese, si concentra sulla reazione del pubblico rossonero: "Fischi per un Milan a pezzi. Pioli perde Theo e partita". Che poteva essere una serata storta lo si era capito alla lettura delle formazioni con Theo Hernandez a sorpresa neanche in panchina: il motivo una contusione alla caviglia che lo mette nella lista dei giocatori in dubbio per il Psg. Dopo, la serata del Milan, è stata semplicemente una discesa verso il baratro e si è conclusa con i fischi di San Siro, Curva inclusa, che non si sentivano da parecchio tempo, lato rossonero.