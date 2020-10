L’edizione odierna del QS dedica spazio in prima pagina agli allenatori di Atalanta e Milan. "Gasperini e Pioli, quando la favola nasce in panchina", titola il Quotidiano Sportivo, che poi aggiunge in taglio basso: "Se bergamaschi e rossoneri sono in testa da soli molti meriti sono dei rispettivi tecnici".