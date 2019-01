Il QS titola: "Gattuso prova il colpaccio con Piatek"

C’è spazio anche per i rossoneri, impegnati questa sera in Coppa Italia contro il Napoli, sulla prima pagina dell’edizione odierna del QS-La Nazione. "Gattuso prova il colpaccio con Piatek", titola di spalla il Quotidiano Sportivo, soffermandosi così sulle scelte di formazione del tecnico milanista, il quale ha deciso di puntare sul centravanti polacco. L’ex Genoa, dopo i 20 minuti disputati in campionato sempre contro la squadra di Ancelotti, partirà dal primo minuto prendendo il posto di Cutrone.