Il QS titola: "Giampaolo pronto a cambiare ancora contro il Genoa"

C’è spazio anche per il Milan, o meglio, per la crisi dei rossoneri sulla prima pagina dell’edizione odierna del QS. "Giampaolo pronto a cambiare ancora contro il Genoa", titola il Quotidiano Sportivo, che aggiunge: "Paquetà e Rebic scalpitano, rischia Piatek?". Il pistolero potrebbe finire in panchina, con Leao che a quel punto si sposterebbe al centro dell’attacco supportato dal croato Rebic e dall’insostituibile Suso.