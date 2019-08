C’è spazio anche per le vicende del club rossonero sulla prima pagina dell’edizione odierna del QS. "André Silva e non solo", titola il Quotidiano Sportivo, che aggiunge: "Gli esuberi del Milan preoccupano Giampaolo". La società milanista sta faticando a piazzare alcuni elementi che non rientrano nei piani del tecnico. Su tutti il portoghese, per il quale non è ancora stata trovata una sistemazione.