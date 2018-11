Il QS titola: "Higuain in ansia: tutto dipende da Mazzoleni"

C’è spazio anche per il Milan sulla prima pagina dell’edizione odierna del QS. "Higuain in ansia: tutto dipende da Mazzoleni", titola il Quotidiano Sportivo parlando della squalifica del Pipita. Il club rossonero - così come lo stesso giocatore e i tifosi - si augura che la mano del Giudice Sportivo possa essere benevola, ma sarà decisivo il referto presentato dall’arbitro di Milan-Juventus. La reazione del Pipita è stata scomposta e plateale, ma dal labiale immortalato dalle telecamere di San Siro non emergono insulti o frasi offensive da parte dell’attaccante milanista.