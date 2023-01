Il QS titola: "I dubbi di Pioli. Come il Milan vuole ripartire"

MilanNews.it

Il Quotidiano Sportivo titola così stamattina: "I dubbi di Pioli. Come il Milan vuole ripartire". Domani alle 12.30, il Diavolo riprende il suo campionato in casa della Salernitana e lo fa con un certa emergenza in attacco dove mancheranno Ibrahimovic, Origi e Rebic, tutti e tre ai box infortunati. Per sperare nella rimonta scudetto, i rossoneri devono ritrovare anche la solidità difensiva della scorsa stagione.