Il QS titola: "Ibra da record: 'E se sto bene vado avanti qualche anno'"

MilanNews.it

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Ibra da record: 'E se sto bene vado avanti qualche anno'". Domenica contro l'Atalanta, lo svedese è tornato in campo dopo diversi mesi e ha stabilito un nuovo record personale, diventando il giocatore più anziano del Milan (41 anni e 146 giorni) a giocare in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria. Nel post-partita, il numero 11 rossonero ha parlato anche del suo futuro e ha spiegato che, se starà bene dal punto di vista fisico, potrebbe continuare a giocare ancora per qualche stagione.