C’è spazio anche per il club rossonero sulla prima pagina dell’edizione odierna del QS. "Il Milan adesso deve pensare ai rinnovi", titola il Quotidiano Sportivo, che aggiunge, sempre in taglio basso: "Donnarumma e Bonaventura sono le priorità". In particolare, Jack ha il contratto in scadenza nel 2020: in caso di mancato accordo, il giocatore potrebbe partire a parametro zero la prossima estate.