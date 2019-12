Il QS titola: "Il Milan aspetta Ibrahimovic e studia il futuro di Piatek"

L’edizione odierna del QS dedica spazio in prima pagina al club rossonero, soffermandosi sui possibili movimenti in attacco in vista del mercato di gennaio. "Il Milan aspetta Ibrahimovic e studia il futuro di Piatek", titola il Quotidiano Sportivo, evidenziando così la scomoda posizione del pistolero che, in caso di arrivo dello svedese, potrebbe lasciare la società milanista in prestito.