Il QS titola: "Il Milan B cade nel test con il Trento"

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Il Milan B cade nel test con il Trento". Ieri a Milanello è andata in scena una nuova amichevole dei rossoneri che sono stati però sconfitti 1-0 dal Trento. Stefano Pioli ha messo in campo coloro che non hanno giocato il giorno prima contro il Monza. Tra coloro che hanno giocato ci sono anche gli ultimi acquisti Chukwueze e Musah.