Il QS titola: "Il Milan dà spettacolo tra granitiche certezze e piacevoli novità"

Il QS questa mattina ha voluto parlare ed elogiare il Milan visto nelle prime due giornate di campionato, in attesa dello spartiacque che potrebbe essere già la terza in casa della Roma. Il titolo del quotidiano recita: "Il Milan dà spettacolo. Calcio brillante e offensivo di Pioli tra granitiche certezze e piacevoli novità".

Tra le certezze il giornale ha inserito soprattutto Theo Hernandez e Olivier Giroud: il terzino con il Torino, l'attaccante anche contro il Bologna hanno dimostrato di essere già in ritmo. Tra le piacevoli novità ci sono Christian Pulisic e Tijjani Reijnders: l'americano ha segnato 2 gol in 2 partite, l'olandese ha rubato l'occhio in mezzo al campo.