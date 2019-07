Il QS titola: "Il Milan resiste su Gigio e chiude per Bennacer"

Il QS in edicola questa mattina pone l’accento sulle strategie di mercato del club rossonero. "Il Milan resiste su Gigio e chiude per Bennacer", titola il Quotidiano Sportivo, evidenziando così l’intenzione dei vertici di via Aldo Rossi di trattenere Donnarumma. Tutto fatto, invece, per l’arrivo del playmaker algerino, che firmerà il contratto una volta terminata la Coppa d’Africa (la sua Algeria è in finale).