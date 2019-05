C’è spazio anche per le vicende della società milanista sulla prima pagina dell’edizione odierna del QS, che si sofferma sul futuro di Rino. "Il Milan si schiera con Gattuso per la conferma", titola in taglio basso il Quotidiano Sportivo, che poi aggiunge: "Diavolo al bivio". E ancora: "Intanto la Morace saluta le rossonere dopo una stagione".