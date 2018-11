Il QS titola: "Il Real su Suso. Ibra-Milan si può"

C’è spazio anche per il club rossonero sulla prima pagina dell’edizione odierna del QS. "Il Real su Suso. Ibra-Milan si può", titola il Quotidiano Sportivo, che pone l’accento su due possibili operazioni - una in entrata e una in uscita - della società milanista. L’interesse dei campioni d’Europa per l’esterno spagnolo è ormai cosa nota, così come la voglia di Leonardo di riportare a Milano Zlatan Ibrahimovic. Ma se lo svedese può arrivare a gennaio, difficilmente il Milan si priverà di Suso a stagione in corso.