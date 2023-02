Il QS titola in prima pagina: "Monza-Milan, partita a scacchi per i tre punti"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il QS questa mattina in edicola, alla vigilia del match, titola così: "Monza-Milan, partita a scacchi per i tre punti". La gara di domani, in programma alle 18, sarà anche uno scontro tattico tra i due allenatori, Raffaele Palladino da una parte e Stefano Pioli dall'altra. Il sottotitolo non a caso dice: "Palladino e Pioli si studiano per il derby".