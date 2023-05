Il QS titola in vista della sfida alla Lazio: "Milan, solo i big per la rimonta"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il QS questa mattina ha titolato così in vista della sfida del Milan alla Lazio, cruciale per un posto nella prossima edizione di Champions League. "Milan, solo i big per la rimonta". Una partita quasi da dentro o fuori per i rossoneri che non possono davvero più sbagliare in campionato. Per questa ragione Stefano Pioli si affida a tutti i suoi big, noncurante della semifinale di andata contro l'Inter sempre più vicina. Ora tutte le partite hanno una importanza quasi equiparabile a quella di Champions contro i cugini.