Il QS titola: "La notte della verità per il Milan e Higuain"

C’è spazio anche per i rossoneri, impegnati questa sera in Grecia, sulla prima pagina dell’edizione odierna del QS-La Nazione. "La notte della verità per il Milan e Higuain", titola di spalla il Quotidiano Sportivo, che aggiunge: "Il Diavolo al Partenone. Europa League, alle 21 c’è L’Olympiacos". È l’ultima gara del girone, ma è come se fosse una sfida a eliminazione diretta: la squadra di Gattuso deve vincere, pareggiare o perdere di misura per assicurarsi la qualificazione ai sedicesimi.